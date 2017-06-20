Eğitim-Bir-Sen’den ’Öncülerle Buluşma Vefa Programı’

Sendika binasında düzenlenen programa Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, sendika yöneticileri ve geçmişte görev yapan sendika başkanları katıldı. Programda bir konuşma yapan Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, 14 Şubat 1992 tarihinde ’Çağı kurtarmanın bir eylemidir, çağ dışı görünen ilgimiz bizim’ diyerek ve gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen’in; hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Öncülerin ve önden gidenlerin rehberliğindeki kutlu yürüyüşlerinin çeyrek asrı bulduğunu ifade eden Mahir Barışan, "Birle başladık, binleri, on binleri, yüz binleri aştık, yarım milyona yürüyoruz. Çağ dışı görünen ilgimiz çağa damgasını vuruyor. Geldiğimiz bu güzel noktayı sizlere, öncülerimize borçluyuz. İçinde bulunduğumuz an, maziyi ve atiyi bünyesinde taşıyor. Bugün geldiğimiz noktadan yarının uzak ufuklarına umutla bakabiliyorsak, zirveden yeni ufuklara destanlar yazıyorsak, dünü yazan kahramanlar sayesindedir. Kahramanlarımız olarak ortaya koyduğunuz ilke ve eylemlerle ufkumuzun bekçilerisiniz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen’in ilk yıllarını, sendikayı yaşatma konusunda karşılaşılan ekonomik yoksunluklar, yasal bir zeminin bulunmamasından kaynaklanan örgütlenme güçlükleri ve geçmişteki sendikal örgütlenmelerin getirdiği kirliliğin oluşturduğu psikolojik bariyerlerle mücadeleyle geçirildiğinin altını çizen Barışan, "Eğitim-Bir-Sen, emekleme safhasını henüz atlatmış olduğu bir zamanda da millete ve değerlerine yönelik en büyük saldırılardan biri olan 28 Şubat süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Millete karşı yapılan bu darbe, milletin bağrından çıkan ve milletin yanında saf tutan Eğitim-Bir-Sen’i derinden etkilemiştir. Sendikacılığı salt maddi bir kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen medeniyet değerlerinin tahkimi, yön problemi içerisine itilen insanımızın tarihî istikametine kavuşturulması gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da faaliyet alanına dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Vefaya önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, 25. yaşa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Barışan, "Başta kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, ilimizde sendika şubemizin açılmasında ve devamı noktasında emek veren, bedel ödeyen Atik Adam, Sadettin Yıldırım, Hayrettin Çetin, Orhan Keskintaş, Hamdullah Karasu, Yusuf Sezgin ve Bayram Güler’e yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Temsilcilerimize, üyelerimize, emek, ömür ve gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Barışan, konuşmasının ardından daha önce görev yapmış sendika başkanlarına birer plaket takdim etti.