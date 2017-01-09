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09 Ocak 2017 15:47

Eksi 15 derecede çöplerden yanmamış kömürleri topluyorlar

Eksi 15 derecede çöplerden yanmamış kömürleri topluyorlar

09 Ocak 2017 15:47

Muş’un Bulanık ilçesinde ailelerine katkı sunmak isteyen çocuklar çöplüklerden topladıkları yanmamış kömürleri satıyor.
Bulanık ilçesinde maddi durumu kötü olan ailelerine katkı sunmak isteyen çocuklar, resmi dairelerin ve apartmanların kazan dairelerinden tam yanmadan çıkan kömürleri, çöpte tek tek ayıklayarak paraya dönüştürüyorlar. Çöplüklerden topladıkları kömürleri eleyip, çuvallara doldurarak yakmak için evlerine götüren ya da satan çocuklar eksi 15 derecede çalışıyor. Kömürleri esnafa satan çocuklar, harçlıklarını çıkardıklarını ve aile bütçesine katkıda bulunduklarını söylediler.
Ailesine yük olmamak için çöplükten kömür toplayan bir çocuk, "Çöpten kömür toplamayı biz de istemeyiz, ama maddi sıkıntılarımız var. Bu kömürleri satarak evimize bir katkımız oluyor ve okul giderlerimizi karşılıyoruz" dedi.



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