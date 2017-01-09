Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:39

Eksi 15 derecede telefonla konuşma çilesi

Eksi 15 derecede telefonla konuşma çilesi

09 Ocak 2017 15:39

Muş’un Korkut ilçesinde GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle, vatandaşlar cep telefonuyla konuşmak için dondurucu soğuğa rağmen tepelere çıkıyor.
Kışın yolları sürekli kardan kapanan Kaşdibi mezrasındaki vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü mezrada, vatandaşlar tehlikeli olmasına rağmen acil durumlarda tepelere çıkarak telefonla iletişim kurmaya çalışıyor. Köy muhtarı Cevdet Taşdemir, mezrada yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadığını belirtti. 20 hane ve 300 nüfuslu mezrada şebekenin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Taşdemir, "Vatandaşlar, yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için dondurucu soğukta, karda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle acil hastalarımız olduğunda ilgili yere haber vermek için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gece bir vaka olduğunda 112 Acil Servis ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız. Bazen yırtıcı hayvanların saldırısına maruz kalıyoruz. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi.
Fırat Taşdemir isimli vatandaş ise köydeki her evde yaklaşık 5 cep telefonu olduğunu söyledi. Taşdemir, mezrada şebeke bulunmadığı için yakınlarıyla konuşmaları gerektiğinde veya acil hasta olduğunda gece de olsa tepelere çıktıklarını kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç