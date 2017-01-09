Eksi 15 derecede telefonla konuşma çilesi

Muş’un Korkut ilçesinde GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle, vatandaşlar cep telefonuyla konuşmak için dondurucu soğuğa rağmen tepelere çıkıyor.

Kışın yolları sürekli kardan kapanan Kaşdibi mezrasındaki vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü mezrada, vatandaşlar tehlikeli olmasına rağmen acil durumlarda tepelere çıkarak telefonla iletişim kurmaya çalışıyor. Köy muhtarı Cevdet Taşdemir, mezrada yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadığını belirtti. 20 hane ve 300 nüfuslu mezrada şebekenin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Taşdemir, "Vatandaşlar, yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için dondurucu soğukta, karda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle acil hastalarımız olduğunda ilgili yere haber vermek için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gece bir vaka olduğunda 112 Acil Servis ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız. Bazen yırtıcı hayvanların saldırısına maruz kalıyoruz. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Fırat Taşdemir isimli vatandaş ise köydeki her evde yaklaşık 5 cep telefonu olduğunu söyledi. Taşdemir, mezrada şebeke bulunmadığı için yakınlarıyla konuşmaları gerektiğinde veya acil hasta olduğunda gece de olsa tepelere çıktıklarını kaydetti.