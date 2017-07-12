Elmakaya beldesinde hummalı çalışma

Finansmanın yüzde 50’si Elmakaya Belediyesi ve yüzde 50’sinin ise İller Bankası tarafından karşılandığı kanalizasyon çalışmasının eylül ayının sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Beldede yoğun olarak süren kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Elmakaya Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, yürütülen yoğun çalışmalardan dolayı beldenin her tarafının adeta bir şantiye alanına dönüştüğünü söyledi. Yürütülen çalışmalar nedeniyle vatandaşlara verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dileyen Yıldırım, “Beldemiz genelinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. İlk etapta beldemizin tamamında altyapı sorunu yaşayan beldelilerimizin yaralarına neşter vuruyoruz. İller Bankasıyla birlikte geçen yıldan beri yürüttüğümüz kanalizasyon çalışmalarımızın neredeyse sonuna geldik. İnşallah eylül ayının sonuna kadar beldemizin tüm mahalleleri kanalizasyona kavuşmuş olacak. Yapılan bu devasa çalışmalar sonucunda beldemizde 300’lük büz beton ile 28,5 kilometre toplamda kanalizasyon yapılmış olacak. Beldemizin yüzde yüzü kanalizasyona kavuşacak. Biz bununla da yetinmedik. Bir de beldenin alt tarafından belediyemiz tarafından aldığımız arsada arıtma tesisi kuruyoruz. Bunun için arsa tahsisi yapıldı, çalışmalardan sona gelindi. Bu arıtma tesisinin maliyeti 3 milyonun üzerinde olacak” dedi.

Belde halkını daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşatmak için çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önceki dönemlerde altyapı ile ilgili hiçbir şey yapılmamış. Daha önceki dönemlerde eğer her yıl birkaç metre kanalizasyon yapılmış olsaydı şu anda beldenin tüm altyapısı bitmiş olacaktı. Ama daha önceki dönemlerde beldemizde hizmet anlamında hiçbir şey yapılmamış. Beldede göreve geldiğim günden bu yana borçlarla ve büyük sıkıntılarla hizmet vermeye çalıştım. Ama Allah’a şükürler olsun ki birçok zorluğun üstesinden geldik ve bugün birçok hizmeti hükümetimizin de desteği ile beldeme getirdiğim için çok mutluyum. Çünkü bizim için halka hizmet, Hakk’a hizmet demektir. Bu hizmetleri halkımıza sunmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Altyapı olmadan bu halkımızın sorunlarının giderilmesi mümkün değildi. Çok şükür bunu biz başardık. Bundan sonra sorunlarımız daha kolay çözülecek.”

Başkan Yıldırım, göreve geldikleri günden itibaren tek amaçlarının belde halkına hizmet olduğunu belirterek, “İnşallah Elmakaya’da kanalizasyon projesini standartlarına uygun olarak tamamlayıp, belde halkının hizmetine sunacağız. Kanalizasyon çalışmalarından sonra inşallah üst yapı sorunlarımıza el atacağız. Mahallelerimizin tüm yollarını yapacağız. Amacımız çocuklarımıza ve torunlarımıza daha sağlıklı bir gelecek sunmak. Elmakaya’da çalışmalarımız hızla devam ediyor ve inşallah devam edecektir. Özellikle kanalizasyon projesinde emeği geçen başta hükümetimize, AK Parti Milletvekilimiz M. Emin Şimşek, Muş eski milletvekili Muzaffer Çakar, belediye personellerimize, emeği geçen tüm yetkililere, buradan duyarlılık gösteren belde halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeden önce günde beldeye ancak bir saat su verildiğini belirten Başkan Yıldırım, “ Şu anda halkımıza günde en az 5 saat su verebiliyoruz. Kışın ise 24 saat neredeyse kesintisiz su akıyor. Yazın vatandaşlarımız birden fazla çeşmeyi açtıkları ve bağ, bahçe suladıkları için sürekli su veremiyoruz. Aslında yapılan istatistiklere göre şu anda mevcut olan suyumuz 5 bin nüfusa 24 saat akacak şekilde yetmesi gerekiyor, fakat bilinçsiz kullanımdan dolayı şu yaz mevsiminde 24 saat su veremiyoruz. Ama yazın da 24 saat vatandaşlarımıza su vermek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde DSİ’nin de desteği ile iki yerde sondaj çalışması yaptık. Bir yerde 200 metrede çok güzel bir kaynağa rastladık ve bunu bugün için kullanıyoruz, diğer yerde de sondaj çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.