Emekli öğretmenden Malazgirt ilçesine örnek yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Muş'un Malazgirt ilçesine sahip çıkması üzerine ilçede yaşayan vatandaşlar ile başka il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar Malazgirt'te yatırım yapmaya başladılar.

İlçeye yatırım yapam Malazgirtli emekli öğretmen Faruk Sinan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ben Malazgirt ilçesinde doğdum, şimdi ilçeme olan vefa borcumu ödemeye geldim. Malazgirt ilçesi çok tarihi bir ilçe. Fakat yıllardır hep sahipsiz kaldı. Çok şükür şimdi ilçemde yatırımlar yapılmaya başlandı. İlçemizde yavaş yavaş modern yapılar yapılma başlandı. Bende yıllarca öğretmen olarak çalıştığım tüm birikimlerimi ilçeme yatırım yapmak için değerlendirmek istedim. Bunun için atadan dededen kalan çarşı merkezinde bir yerim vardı. Bu merkezdeki yerim çok eski bir yapı idi. Bende tüm buraya yıkarak yerine çok modern bir yapı yapmak istedim. Çok şükür bunu da başardım. Aynı benim gibi ilçeme öğretmenlik yapmaya gelen öğretmenlerimiz ile devlet memurlarımız için modern bir apart bir bina inşa ettim. Çok şükür kaba inşaatı bitti. Bu günlerde ince inşaat dediğimiz iç dizayn işlemlerine başladık” dedi.

İlçede yaşayan vatandaşlar ise, ilçede yapılan modern yapılar bizleri hayli mutlu ediyor dediler. Vatandaşlar, ”İlçemize Cumhurbaşkanımız sahip çıktıktan sonra yatırım gelmeye başladı. Bizler Cumhurbaşkanımıza tarihi ilçemize sahip çıktığı için ve Malazgirt ilçesini dünyaya tanıttığı için çok teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki eski yapılar yavaş yavaş yıkılıp yerlerine modern yapılar yükseliyor. Kim ilçemize bir çivi çakıyorsa Allah ondan razı olsun” dediler.