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Emniyet Müdürü Aktaş'tan duyarlı davranış

Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yürümekte güçlük çeken ve gideceği adresi bilmeyen yaşlı vatandaşı gideceği adrese kadar polis aracıyla gönderdi.


Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sokakta yürüdüğü sırada kendisine adres soran yaşlı bir vatandaşa duyarsız kalmayıp hem adresi tarif etti hem de polis koruma aracının vatandaşa eşlik etmesini istedi. Yürümekte güçlük çeken ve adresi bilmeyen vatandaşı polis aracına bindiren Müdür Aktaş, polis ekibine vatandaşın gideceği adrese kadar eşlik etmesi talimatını verdi.


Araca bindirilen yaşlı vatandaş, gideceği adrese polis aracıyla götürüldü.

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