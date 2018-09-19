Emniyetten okul önlerinde uyuşturucu operasyonu

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi ve gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonlarda; içerisinde üç şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan kontrollerde, toplam 4 parça halinde 23,09 gram esrar maddesi, 2 şahsın yapılan üst aramalarında ise 6,78 gram esrar maddesi, 1 şahsın yapılan üst aramasında kâğıda sarılı vaziyette 16,69 gram gelen esrar maddesi, 1 şahsın yapılan üst aramasında 3 gram esrar maddesi, 1 şahsın yapılan üst aramasında 1,40 gram eroin ve 1,98 gram esrar maddesi, 1 şahsın yapılan üst aramasında iki parça halinde toplam 1.83 gram metamfetamin maddesi, İçerisinde beş şahsın bulunduğu araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan BONG adı verilen cam malzeme ile 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

14 şahıs hakkında işlem yapıldı

Yapılan operasyonlarda 14 şahıs hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan operasyonlarda 14 şahsa ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek suçundan' adli işlem yapılmıştır. Operasyonda toplam 51,54 gram esrar maddesi, 2,83 gram metamfetamin ile 1,40 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunması için sürdürmüş olduğumuz mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir.”