Engelli çift, seferberlikle son engeli de aştı

Muş’ta ‘Okuma Yazma Seferberliği’nin başlatılmasının ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yaparak ders başı yapan engelli Sadettin Şavlı ve engelli eşi Aliye Şavlı, okuma yazma öğreniyor. Engelli çift için açılan özel bir sınıfta gönüllü öğretmen tarafından ders veriliyor. Durumdan büyük memnuniyet duyan Şavlı çifti, böyle bir fırsatın sunulmasının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade ettiler.

2 yaşındayken çocuk felci geçirdiğini hatırlatan 47 yaşındaki engelli Sadettin Şavlı, "Belimden felcim. Şu anda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde okuma yazma kursuna geldim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a çok teşekkür ederim, böyle güzel bir etkinlik başlattıkları için. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Daha önceden bizler okula gidiyorduk, ama şimdi okul bize geliyor, öğretmenler bize geliyor. Bu yüzden bütün engelliler şu an bilgisayar ortamında, normal ortamda hayatlarını sürdürüyorlar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Eşimle beraber bu kursa katıldık. Allah öğretmenlerimizden, müdürlerimizden duyarlılıkları için razı olsun. Bize ayrı sınıf verdiler. Bizlerde devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda çok rahatız, asansörlerimiz, arabalarımız çok iyi. Bir zorluk görmüyoruz, çünkü bütün engelleri kaldılar" dedi.

"Bize hayatı öğrettiler, yürümeyi öğrettiler"

Tek engellerinin okuma yazma olduğunu kaydeden Şavlı, "Şu ana kadar sadece bir engelimiz kalmıştı; o da okuma yazma, onu da aştık. Allah devletimizden razı olsun. Okuma yazmayı tam olarak öğrendikten sonra biz bilgisayar başına geçebiliyoruz, sipariş alabiliyoruz, iş yapabiliyoruz, arkadaşlarla tanışabiliyoruz, bundan daha güzel bir şey olamaz. Hz. Ali’nin bir sözü var; ’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’, şimdi biz de onların kölesiyiz. Cumhurbaşkanımızın ve eşinin kölesiyiz, çünkü bize bir harf değil 1001 harf öğrettiler, bize hayatı öğrettiler, bize yürümeyi öğrettiler. Ağlamak istiyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eşimle beraber kursa geliyorum"

Engelli olduğunu ve okuma yazmasının olmadığını ifade eden Aliye Şavlı da, "Küçükken çok heveslendim, imkanlar nedeniyle okula gidemedim. Evlendikten sonra bu imkanlar oldu, kurslar açıldı. Eşimle beraber kursa geliyorum. Eşimle beraber bana bir sınıf ve öğretmen verildi. Şu anda okuma yazmayı öğreniyorum. Bir yere gittiğimiz zaman çok zorlanıyorduk, bir adres sorduğumuzda okuma yazma olmayınca her yerde takılıyorsun. Okuma yazma olduğu zaman her yerden geçebiliyorsun. Çok şükür şimdi de o imkanları devlet bize verdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkı ve desteğiyle ‘Okuma Yazma Seferberliği’nin başlatıldığını anımsatan gönüllü öğretmen Erhan Onurtak da, "Seferberliğe yönelik biz de bir şeyler katmak için gönüllü ders vermekteyiz. Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında dersim bittikten sonra 13.00-14.30 saatleri arasında ise bedensel engelli bireylerimize ders vermekteyiz" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak alan taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman ise "Yapmış olduğumuz alan taramasında engelli çiftimize yardımcı olmak istedik. Şu anda gün içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze geliyor ve arkadaşlarımızın yardımlarıyla sınıfa kadar getirilip götürülüyorlar. Burada özellikle sınıf öğretmenimiz gönüllü olarak bu işte görev almak istediler. Okuma yazma kurslarını başlattık. Şu anda ilerleme kat ettiler. İnşallah kursumuzun sonunda kendilerine okuma yazma belgelerini de vereceğiz" şeklinde konuştu.