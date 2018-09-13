Engelli Kaymaz'a Belçika'dan elektrikli araç hediye edildi

Muş Valisi Aziz Yıldırım engelli bir vatandaşa sürpriz ziyarette bulunarak, Belçika'da yaşayan Afyonlu hayırsever vatandaş tarafından gönderilen elektrikli engelli aracı hediye etti.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Sunay Mahallesi'nde ikamet eden engelli Murat Kaymaz'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri esnasında Vali Yıldırım'a, Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Özkan eşlik etti. Afyon-Emirdağlı olup Belçika'da yaşayan hayırsever vatandaş tarafından Muş'ta yaşayan engelli Murat Kaymaz'a gönderilen ‘elektrikli engelli aracı' Vali Aziz Yıldırım tarafından verildi. Ziyareti esnasında Murat Kaymaz için gönderilen elektrikli engelli aracı hediye eden Vali Yıldırım, “Böyle şeylerin reklamını yapmaya gerek yok. Zaten şimdiye kadar da hiç yapmadık. Bu hediyenin güzel yanı Afyon-Emirdağlı olup Belçika'da yaşayan vatandaşlarımızın Muş'ta yaşayan Murat kardeşimize hediyesi olmasıdır. Dediğim gibi böyle şeylerin reklamını yapmıyoruz, hayır işlerinin de reklamı olmaz zaten. Bugün sadece Afyonlu kardeşlerimizin bu güzel düşüncesini sizlere anlatmak için birlikteyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Murat kardeşimiz güzel günlerde kullansın. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın devletimiz her zaman yanındadır ve olmaya da devam etmektedir. Devlet her şeyden önce kimsesizlerin kimsesidir ve ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Ancak bu arada vatandaşlarımızın yardımseverlik duygularının geliştirilmesi de önemli. Bugün bunun en güzel örneğini burada paylaşıyoruz. O yüzden bunları daha çok kıymetli görüyorum. Devletimiz zaten yapıyor bu hizmetleri ama vatandaşlarımızın bu tür yardımlaşmaları çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu tür düşüncesi olan vatandaşlarımıza ve iş adamlarımıza hayırseverlerimize hatırlatmak uygun olur diye de düşünüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Vatandaşlarımızın bu tür hayırseverlik duygularının ve paylaşımlarının kardeşlik duygularını geliştirdiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Bedensel Engelliler Derneği Muş Şubesi Başkanı Bedri Korkmaz'a da bir çift koltuk değneği hediye eden Vali Yıldırım, “Kardeşlerimiz hediyelerini güzel günlerde kullansınlar” dedi.

Bedensel Engelliler Derneği Muş Şube Başkanı Bedri Korkmaz ise, “Valimizi makamında ziyaret etmiştim. Muş'a geldiği ilk aylarda valilik binasında engellikler için bir üst kata çıkabilmemiz için asansör yaptırmıştı. Bu nedenle kendisine teşekkür dileklerimizi iletmiştik. Bugün bana hediye ettiği koltuk değnekleri belki sağlıklı bireyler için bir anlam ifade etmez ama bizler için çok önemlidir. Duyarlı bir valimiz olmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisini ziyaretimiz esnasında Murat kardeşimizin kiloları dolayısıyla evde uzun süre kaldığını ve psikolojik olarak da yıprandığını ifade etmiştik. Sayın Valimiz bugün güzel bir sürpriz yaparak Murat kardeşimize elektrikli engelli aracı hediye etti. Tekrar kendilerine ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Murat Kaymaz da, yapılan ziyaret ve hediye için herkese teşekkürlerini iletti.