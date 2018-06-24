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24 Haziran 2018 10:49

Engelli ve hasta vatandaşlar evlerinde oy kullandı

Muş’ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Engelli ve hasta vatandaşlar evlerinde oy kullandı

24 Haziran 2018 10:49

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyen engelli ve hasta vatandaşların evlerine seçim sandığı götürüldü.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) okullarda kurulan sandıklara gidemeyen durumda olan vatandaşlar için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. YSK’ya oy kullanma başvurusunda bulunan 21 engelli ve hasta vatandaş 8801 numaralı seyyar sandıkta oylarını evlerinde kullandı.


Okula gidemediği için evinde oy kullanan engelli vatandaş Ayfer Bağrıyanık, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından son derece memnunum. Okula oy kullanmaya gidemedim sandık ayağıma geldi teşekkür ederim" dedi.


Sandığın ayağına gelmesinden dolayı çok duygulandığını ifade eden İlhan Dora ise, "İlk defa böyle bir uygulama yapılıyor. Kendim felçlik geçirdiğim için sandık başına gidemedim. Çok duygulandım" diye konuştu.




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