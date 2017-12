Engellilerden lale ekimi

Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine ilk olarak Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından lale soğanı dağıtıldı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı etkinlikte, engeli öğrenciler polislerle birlikte müdürlüğün bahçesine lale soğanı ekti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Erhan Gelmez, öğrenciler için farklı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Özel öğrencilerimizle bugün Emniyet Müdürlüğünün bahçesine lale dikmeye geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın farkındalığı açısından güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz lale soğanı ektikleri için çok mutlu oldular" dedi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, engelli öğrencilerle birlikte müdürlüğün bahçesine lale soğanı diktiklerini söyledi. Polis teşkilatı olarak her zaman engellilerin yanında olacaklarını dile getiren Zafer Aktaş, "Bugün engelli çocuklarımızla birlikte müdürlüğümüzün bahçesine lale soğanı ektik. Allah nasip ederse bu laleler yaza doğru çıkacak ve bu çıkacak olan laleleri hep birlikte tekrar göreceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, engelsizler her zaman bir engelli adayıdır. O yüzden engelli çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bunları topluma kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız ve bunlara elimizden gelen desteği vereceğiz. Polis teşkilatı olarak her zaman bu çocuklarımızın yanındayız ve birlik beraberlik içerisinde her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Sezgin Yalçıner de, Özel Eğitim Uygulama Okuluyla birlikte müdürlüğün bahçesine lale soğanı ektiklerini ve lalelerin yetişeceği nisan ayının sonlarında tekrar gelip engellilerle birlikte fotoğraflarını çekeceklerini söyledi.

Etkinlikte, ayrıca Emniyet Müdürlüğü tarafından engelli öğrencilere kırtasiye malzemesi ve şapka dağıtıldı.