AK Parti Muş İl Başkanlığı kongresinde konuşan Erdoğan, son günlerde bazı sinyaller aldığını söyleyerek, “Sinyal veriyorum, bazı haberler alıyorum. Sinyaller alıyorum. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Bunların hiçbirine kabinedeki arkadaşlarımız çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihaneti vataniyedir. Bu ülkede kazanıp ülke dışına kaçıranlara iyi nazarda bakmayız. Merkez bankamızın varlığı 27,5 milyar liraydı şu an 117 milyar gibi bir rakamdayız. Yükselecek, şartlar ne olursa olsun” dedi.