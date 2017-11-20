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20 Kasım 2017 15:43

Erol, TMMOB görevinden istifa etti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2.

Erol, TMMOB görevinden istifa etti

20 Kasım 2017 15:43

ve 3. dönem Muş Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Emrullah Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Kentteki bir restoranda kendisi için verilen veda yemeğinde konuşan Emrullah Erol, hukuk fakültesini bitirmesinden kaynaklı avukatlıkla ilgili staj sürecini başlatacağını ve bundan sonra kentsel politikalarla ilgili çalışmalarını bu zeminde sürdüreceğini söyledi. Muş ile ilgili kentsel çalışmalarını bundan sonra kent ve imar hukuku alanında devam ettirme kararı aldığını ifade eden Erol, "Bundan sonraki süreçte odada görev alacak arkadaşa başarılar dilerim. Muş ilinde 5 yıldır Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm ve bundan sonraki süreçte de yerime gelecek arkadaşımıza her türlü desteği sunacak ve odanın projelerinde birebir aktif rol alacağım" diye konuştu.




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