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Eski köy düğünleri yaşatılmaya devam ediliyor


Malazgirt Beşçatak köyü muhtarı Cemil Yıldız’ın oğlu Mehmet Yıldız’ın düğününe çok sayıda davetli ve köylü vatandaşlar katıldı. Malazgirtlilerin yoğun ilgi gösterdiği düğün için Malazgirt’ten araçlar kaldırıldı. Baba oğul ve iki kızından oluşan ekibinin söylediği Kürtçe halay şarkıları ile başlayan düğün, eski düğün geleneklerine eski Kürt Denbejleri şarkılarını seslendiren Muşlu Mihemedi Muşi, düğüne ayrı bir renk kattı. Köy düğünü damadın kınası ile devam etti. Muhtarın evinin önünde yapılan düğünde metrelerce uzunluğunda çekilen halay saatlerce sürdü. Metrelerce uzunluğundaki düğünde davetliler ve köylüler birlikte halay çektiler. Düğün yapılan ikramlarla son buldu. Oğlunu düğün ile evlendiren Muhtar Cemil Yıldız, davetlilerine ve köylülerin düğüne yoğun ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılan tüm konuklara teşekkür etti.

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