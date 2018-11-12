Evinde silah bulunan bir kişi tutuklandı

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda evinde silah bulunan 2 şahıstan biri tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışma kapsamında 2 şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 85 adet fişek, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 3 adet fişek, ayrıca 3 adet 9 milimetre çapında fişeğin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Haklarında adli işlem başlatılan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” ifadeleri kullanıldı.