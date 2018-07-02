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02 Temmuz 2018 14:09

FETÖ’den gözaltına alınan kaymakamı savunan müdür, İHA muhabirine saldırdı

Muş’un Hasköy Kaymakamlığı görevini yaparken geçtiğimiz hafta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Özkan’ı savunan yazı işleri müdürü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırdı.

FETÖ’den gözaltına alınan kaymakamı savunan müdür, İHA muhabirine saldırdı

02 Temmuz 2018 14:09


Hasköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Menan Esenci, Kaymakam Ahmet Özkan’ın FETÖ’den gözaltına alınmasını haber yapan İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu’ya saldırdı. Kaymakamı savunan Esenci, ’Kaymakamın FETÖ’den alındığını nereden biliyorsun yalancı’ ifadesiyle gazeteci Uğur Ulu’ya küfür ederek hakarette bulundu.


FETÖ’den gözaltına alınan ve Erzurum’da soruşturması devam eden Kaymakam Ahmet Özkan’ın Türkiye Gazetesi’nde çıkan "OHAL işte bu yüzden var. Devletten Hala FETÖ’cü çıkıyor" haberini hedef alarak hareket eden Menan Esenci, Türkiye Gazetesi’ni karalamaya çalışıp, İHA muhabirine ağza alınmayacak küfürler etti.


Öte yandan, Menan Esenci’nin FETÖ soruşturmasının ardından Kaymakam Özkan’ı evinde ziyaret edenlerin listesinde de yer aldığı öğrenildi.




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