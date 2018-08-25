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25 Ağustos 2018 08:35

Fettah Can’dan muhteşem konser

Muş Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçede Fettah Can konseri düzenlendi.

Fettah Can’dan muhteşem konser

25 Ağustos 2018 08:35


Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Fettah Can, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi. Tarihi Milli Park alanında binlerce kişinin izlediği konserde Fettah Can, hayranlarına romantik bir akşam yaşattı. Konserde bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Türkiye çapında sevilen sanatçıları Malazgirt ilçesine getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yapılan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinliklerinde Fettah Can’ın sahne alması çok güzel bir etkinlik oldu. İlçemizdeki vatandaşlardan çok yoğun bir katılım vardı. Ben bugün düzenlediğimiz konser programına katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Konserlerimiz devam ediyor. Yarın niye bu sahnede Grup Dergah ve Grup Tillo sahne alacak. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif edeceği günün akşamı 26 Ağustos Pazar günü yine bu sahnede İmera ve Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Zara sahne alacak. Bugün olduğu gibi ilçemiz halkından konserlerimize yoğun katılım göstereceklerine inanıyorum” dedi.


Ünlü sanatçı Fettah Can’ın konserine gelen vatandaşlar, ünlü şarkıcının tüm şarkılarına eşlik etmeleri üzerine, konser sonrası ünlü şarkıcı kendisine eşlik eden ve izlemeye gelen herkese teşekkür ederek, seyirciler ile selfi çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmedi.




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