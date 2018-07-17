Garnizon Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi

Garnizon Komutanlığı’nda düzenlenen törene; Vali Aziz Yıldırım, Bitlis-Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Cebeci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz ile askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığının tarihçesi ile atama emirleri okundu. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığına tayini çıkan Albay Cem Karoğlu ve Muş Garnizon Komutanlığı’na atanan Albay Atilla Terzioğlu’nun özgeçmişleri okunarak program devam etti. Törende 49. Komando Tugayının flama devri yapıldı. Törende ayrıca Albay Cem Karoğlu’na Vali Aziz Yıldırım tarafından hizmet anısı ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay tarafından da Komutanlık Forsu verildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, “Komutanımızla Muş’a geldiğim günden bu yana uyum içinde çalıştık. Emeklerini takdir ediyorum. Eminim buradaki gibi hatta gittiği yerde daha iyi görevler ifa edeceği kanaatindeyim. Kendisine görevinde ve yaşamında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın askeri birlikleri selamlaması ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’ın konuşmasının ardından tören Komando Andı yapılmasıyla sona erdi.