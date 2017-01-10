Gazeteciler dayanışma gecesinde buluştu

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) öncülüğünde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dayanışma gecesi düzenlendi.

Diyar Paris Otel’de düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan MGC Başkanı Emrullah Özbey, gazeteciliğin zorluklarına değindi.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya ise, ifade özgürlüğünün kullanıldığı araçlardan birinin basın olduğunu belirterek, basının önemli bir kamu görevini yürüttüğünü ifade etti.

Vali Seddar Yavuz, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinin çağımızdaki en önemli hususlardan biri olduğunu ve bunun kolay olmadığını söyledi. Vali Yavuz, "Çünkü dünya küreselleşti ve globalleşti. Bunun sonucunda tekelleşme ortaya çıktı. Dolayısıyla izlediğimiz haberlerin çoğunun aslında küresel güçlerin amaçlarına hizmet ettiğini, algı operasyonları oluşturduğunu ve bizim zihnimizde geri dönülmez işgallere neden olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Özellikle 80’li yıllarda bu konular üniversitelerde işlendiğinde, birçok insan bunun bir paranoya olduğunu düşünüyordu. Fakat geldiğimiz noktada bunun paranoya olmadığını görüyoruz. Çünkü algıyı yönetemezseniz başka bir şey yürütemiyorsunuz. O yüzden küresel güçler, dikkat ederseniz demokrasi, özgürlük, insan hakları ve barış kavramlarını o kadar çok sık kullanıyorlar ki neredeyse Irak’ta 1 milyon insanı öldürenlerin, Suriye’deki bu insanlık dramını biz yaptığımızı düşüneceğiz" dedi.

Türkiye’deki haber ajanslarının dünyanın birçok ülkesinde örgütleşmeye başladığının altını da çizen Yavuz şöyle konuştu:

"Esasında bir haber duyduğumuzda bunu araştırmamız gerekiyor. Biz, her duyduğumuza inanıyoruz, her duyduğumuzu doğru kabul ediyoruz. Medyanın doğru haber vermesi, tarafsız olması çok kıymetli. O açıdan hele hele bizim gibi büyük bir medeniyete sahip, büyük işler başarmış, bugün yeniden diriliş, yeniden bir ayağa kalkma aşamasında olan bir milletin medya konusunu, haber konusunu aslında daha stratejik bir alan olarak görmesi gerekiyor. Bu anlamda dikkat ederseniz haber ajanslarımız dünya çapında örgütleşti. Özellikle Arapça, İngilizce ve farklı dillerde yayın yapan bir takım haber kuruluşları oluşturduk ve bunları yaymaya başladık ama çok geç kaldık. Bizim bunları 50 yıl önce yapmamız gerekiyordu."

Geceye katkıda bulunanlara plaket verilmesi ve yemek ikramının ardından program sona erdi.