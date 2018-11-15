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Gazetecilerden Vali Gündüzöz'e ziyaret

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) üyesi gazeteciler, Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, gazetecileri makamında kabul ederek, kent hakkında sohbet etti. 25 yıllık deneyimini Muş için harcayacağını ifade eden Vali Gündüzöz, kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak, Muş'u hak ettiği noktaya getireceklerini belirtti.


Ziyarete MGC Başkanı Emrullah Özbey, İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu, TRT Muhabiri Mehmet Aydın, AA Muhabiri Sabri Yıldırım ve yerel gazetede görevli gazeteciler katıldı.


Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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