İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziler Günü Kutlandı

Muş’ta 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'ta 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen törenle kutlandı.


Muş Valiliği önünde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


Programda günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Topçu Üsteğmen Sabri Dönmez, "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların, kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz.


Vatan ve vazife uğruna, seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbetini içmeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadırlar. Gazilik; Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanı, gazi ise; bu destanı yazan kahraman adıdır." dedi.


Program sonunda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş ise, 1922'de Sakarya muharebesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e verilen gazilik unvanı ve gaziler gününü Muş'ta kutladıklarını ifade etti.


Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, yemek ikramı ile devam etti.


Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törene; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.