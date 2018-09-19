Gaziler Günü Kutlandı

Muş'ta 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş Valiliği önünde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Topçu Üsteğmen Sabri Dönmez, "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların, kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz.

Vatan ve vazife uğruna, seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbetini içmeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadırlar. Gazilik; Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanı, gazi ise; bu destanı yazan kahraman adıdır." dedi.

Program sonunda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş ise, 1922'de Sakarya muharebesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e verilen gazilik unvanı ve gaziler gününü Muş'ta kutladıklarını ifade etti.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, yemek ikramı ile devam etti.

Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törene; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.