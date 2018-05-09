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09 Mayıs 2018 14:56

Geleceğin öğretmenlerinden örnek proje

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrenciler tarafından başlatılan ’Çünkü daha Güzel Okullar Mümkün’ projesi kapsamında Yeşilova İlkokulunda kütüphane kuruldu.

Geleceğin öğretmenlerinden örnek proje

09 Mayıs 2018 14:56


MŞÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümünde ’Topluma Hizmet’ uygulama dersi kapsamında Şevval Ferengiz, Özlem Tayfur, Yunus Çelik, Fatih Fikret Çakar ve Emrah Subaşı tarafından kurulan grup, örnek bir çalışmaya imza attı. Uygulama dersi kapsamında ’Çünkü Daha Güzel Okullar Mümkün’ projesini başlatan öğrenciler, Yeşilova İlkokulu öğrencileri için kütüphane kurmayı başardılar. Örnek bir projeyi hayata geçiren geleceğin öğretmenlerinin oluşturduğu grup adına açıklama yapan Şevval Ferengiz, "Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekteyiz. Topluma Hizmet adlı uygulama dersimiz gereği sınıf arkadaşlarımla gruplar kurduk ve topluma hizmet kapsamına girebilecek çeşitli projeler geliştirdik. Bizim projemiz kütüphanesi olmayan bir ilkokula kütüphane kurmaktı. Bu projemizi hayata geçirmek için hummalı bir çalışma başlatarak başarıya ulaştık" dedi.


Hiç kimseden maddi yardım almadan kendi girişimleri sonucu Yeşilova İlkokuluna kütüphane kurduklarını kaydeden Ferengiz, annesi Hacire Ferengiz başta olmak üzere çok sayıda yardımseverin desteğini aldıklarına değinerek, "Ben ve grup arkadaşlarım Özlem Tayfur, Yunus Çelik, Fatih Fikret Çakar ve Emrah Subaşı; çeşitli kurumlar, üniversiteler, yayınevleri ve kişilerle iletişime geçtik. İl Halk Kütüphanesinde bulunan, artık kullanılmayacak olan rafları ilgili yerlerden gerekli izinleri alarak kütüphanemiz için temin ettik ve değerlendirdik. Muş ve il dışından birçok kitap yardımı aldık. Küçükten büyüğe yardım etmek için gönüllü olan, koca yürekli birçok insanla birlikte kütüphanemizi parça parça kurmaya çalıştık ve on haftalık bir süreç sonunda projemizi neticelendirerek Yeşilova İlkokuluna kütüphanemizi kurduk" şeklinde konuştu.




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