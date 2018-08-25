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25 Ağustos 2018 10:06

Genç kadın evden kaçan kedisini sokak sokak arıyor

Muş’ta evden kaçan ‘Bobo’ isimli Van kedisini arayan genç kadın, kedisini bulana 500 TL ödül verecek.

Genç kadın evden kaçan kedisini sokak sokak arıyor

25 Ağustos 2018 10:06


Muş’ta yaşayan Gamze Karaduman, 2 gün önce evin camından kaçan Van kedisini sokak sokak gezerek arıyor. Kentte birçok noktaya kedisinin resmini bastırdığı afişleri asan Karaduman, bir an önce kedisine kavuşmayı umuyor.


Karaduman, "Bobo kedimiz Van kedisi. İki gözü farklı değil fakat. İki gün önce camdan atladığını düşünüyorum. Kaybettik. Kendisini çok seviyorum. Yani bizim çocuğumuz gibiydi artık. Arıyoruz hatta ödül koyduk. Bulana 500 TL ödül vereceğiz. İnşallah bulunur. Biz de sokak sokak arıyoruz sadece afiş yapıştırmıyoruz. Akşamları gece yarılarına kadar arıyoruz. İnşallah buluruz" dedi.




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