Gençlik Kolları Futbol Turnası başladı.

AK Parti Muş İl Başkanlığınca organizasyonu yapılan 1. Gençlik Kolları Futbol Turnuvası başladı. Muş Belediyesi Lale Vadisi Parkı'nın ev sahipliği yaptığı futbol turnasının başlangıç programına, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, parti teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

24 takımın katılım sağladığı turnuvayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, başlangıcı yapılan turnuvaların 4 Ekim tarihinde sona ereceğini söyledi. Turnuvanın amacına değinen Şimşek, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması noktasında böyle bir futbol şöleni düzenleyerek, farkındalık oluşturmak istenildiğini belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, düzenlenen futbol turnuvalarına ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, takımlara başarılar dileğinde bulundu.

Ayrıca, 24 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvalar sonucunda birinci gelen takıma ödül olarak birincilik kupası, madalya ve eşofman takımı verilirken, ikinci ve üçüncü takıma ise güneş gözlüğü, gömlek ve kupa verileceği kaydedildi.