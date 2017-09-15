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15 Eylül 2017 10:34

Gençlik Meclisi üyelerinden örnek çalışma

Muş Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, ’Gençleri geleceğe, geleceği gençlere hazırlıyoruz’ sloganıyla merkeze bağlı Yücetepe köyünde 6 derslikli bir okulun onarım, temizlik, boyasını yaptılar.

Gençlik Meclisi üyelerinden örnek çalışma

15 Eylül 2017 10:34


Gençler, Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen koordinatörlüğünde öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi için okulun iç ve dış tüm eksiklerini gidererek kullanıma hazır hale getirdiler. İlk olarak okulun tesisatlarındaki hasarları gideren gençler; kapı, pencere ve duvarlardaki tahribatları onardıktan sonra temizlik çalışmalarını başlattı. Yaklaşık bir hafta süren boya ve badana işleminin ardından gençler, öğrenciler için bir kütüphane de yaptılar. Okul öğretmenlerinden Furkan Minnet’in de aralarında bulunduğu Gençlik Meclisi üyeleri, kısa sürede güzel bir çalışma ortaya çıkardılar.


Gençlik Meclisi’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, "Her zaman dediğimiz gibi ortak akıl birlikte yönetim anlayışı ile ilimizin her alanda kalkınmasına ve gelişmesine katkılar sunabiliriz. Bu anlamda Gençlik Meclisimizin yapmış olduğu çalışmaları önemsiyoruz. Onlardan gelen bütün projelere destek vererek, çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı hizmetler sunmanın gayretindeyiz. Bizim ortak paydamız Muş’tur. Bizim görmediğimiz, tespit edemediğimiz eksik aksaklıklarda onların desteğine ihtiyacımız var. Gençlik Meclisimiz, gençlerimize ulaşmak noktasında önemli çalışmalar yürütmekte. Gençlerin istihdamını kolaylaştıran kurslara öncülük eden Gençlik Meclisimiz, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır. Dolayısıyla gençlerimiz ile birlikte ilimiz insanına hitap edecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Küçük dokunuşlarla büyük çalışmalar ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz" dedi.




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