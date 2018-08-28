Göletli Park’ta yeşillendirme çalışması

Muş’un 56 bin metrekare ile en büyük ikinci parkı olma özelliğini taşıyan Göletli Park’taki yapım çalışmalarında sona gelinirken, yeşillendirme çalışmalarına da başlandı

Muş’un yeşil alan kapasitesini hayata geçirdiği projelerle arttıran Muş Belediyesi, dev bir parkı daha vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde sezon başında yapımına başlanan Göletli Park, tamamlanma aşamasına geldi. İnşaat ve imalat çalışmalarının tamamlandığı parkta çeşitli türden ağaçlar dikilirken, rulo çim serimi de yapılıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı park alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Parkın adını aldığı kış ve yaz mevsimlerinde vatandaşların istifade edebileceği şekilde tasarlanan göletin çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Asya, yeşil alanlara çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, parkın en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Daha sonra yeşillendirme çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, işçilerle birlikte rulo çim serimi yaptı. Çalışmalarda görsel kaliteye önem verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Asya, bu konuda titizlikle hareket edilmesi istedi.

Muş’a ve Muş halkına büyük bir park daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Asya, “Bu yıl sezon başında yapımına başladığımız Göletli Parkımız tamamlanma aşamasına geldi. 56 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz park sayesinde önemli bir ihtiyacı da karşılamış olacağız. Muş Belediyesi olarak halkımıza alternatif alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Mahalle aralarında atıl ve kullanılmayan alanlara mini parklar yaparak halkımızın hizmetine sunarken, Göletli Park gibi büyük alanları da herkesin istifade edebileceği şekilde dizayn ediyoruz. İlimizin Lale Vadisi Parkı’ndan sonraki en büyük ikinci parkı olan Göletli Parkı önümüzdeki haftalarda hizmete sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın, aileleri ile birlikte günün stres ve yorgunluğunu atabileceği bir alanı daha yapmanın sevincini yaşıyoruz. Engellilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel zaman geçirebilecekleri bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Başkan Asya’ya bazı meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri eşlik etti.