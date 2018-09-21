Gönüllü öğretmenler iş başında

Muş'ta bir köy okulunda görevli biri müdür, 3 öğretmen görev yaptıkları okullarının kapı, pencere ve sınıflarını temizleyip, duvarlarını boyayarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazırladılar.

Muş merkeze bağlı Yelalan (Dersim) Köyü İlkokulu'nda görev yapan okul müdürü ile 3 öğretmen, okullarında daha ferah bir ortamda ders işlemek ve öğrencilerine güzel bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak adına, kolları sıvadılar. Fekadar öğretmenler, okullarının kapı, pencere ve yerlerini silip, dış cephesini boyayarak, okullarını öğrencileri ve yeni eğitim-öğretim yılı için hazırladılar. Okul bahçesindeki zararlı otları da temizleyen öğretmenler, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için yoğun bir çalışma yürüttüler. Gönüllü olarak okullarının tüm eksikliklerini gidermeye çalışan fedakar öğretmenler, öğrencileri için daha güzel bir okul hazırlamak için büyük çaba sarf ettiler.

Okuldaki bazı eksikliklerden dolayı bu hafta eğitim-öğretime başlayamadıklarını söyleyen Yelalan Köyü İlkokulu Müdürü Yaser Kaya, “Yeni okulumuzdayız. Bu hafta okulumuzun temizlik işleriyle uğraşıyoruz. Pazartesi günü tam anlamıyla okulumuzda eğitime başlayacağız. Şu anda kitapları almayı bekliyoruz. Ayrıca okulumuzdaki bazı eksikliklerden dolayı eğitime başlayamadık. Muhtarımız ile birlikte okulumuzun eksiklerini gidermek için büyük bir uğraş içerisindeyiz” dedi.