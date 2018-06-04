Görme engelli Bager’in piyano hayali gerçek oldu

Muş’ta dünyaya gelen ve doğuştan görme engelli olan Bager Çalışcı, kendisi gibi görme engelli olan müzik hocası Caner Keser tarafından kısa sürede absolut kulağa sahip olduğunu ve tüm sesleri notaya dökebildiğini fark etti. Bager’in kendisini daha iyi geliştirmesi için konservatuvarların tercih ettiği piyanoyu hediye alan Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Vakfı Başkanı ve İşadamı, Bager’in hayallerini gerçekleştirdi.

"Bager’i çok güzel yerlerde göreceğiz"

Müzik hocası Caner Keser,, "Ülkemizdeki insanların ne kadar duyarlı olduklarını bir kez daha şahit olduk. İstanbul’dan SBK Vakfı Başkanı ve iş adamı Sezgin Baran Korkmaz beyefendi bize ulaşarak Bager’in de kulaklarına yakışır güzel bir piyano hediye etti. Bager’in de hayali olduğu dünyaca ünlü bir iyi bir piyanist olarak bir yere geldiği zaman, iş adamı Korkmaz, beyefendinin bu yolda ciddi katkıları olacak. Gönderdiği piyanoyla hem kendi adıma hem de öğrencim ve ailesi adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Duyduğu tüm sesleri hatta abartmadan söylemek gerekirse attığımız adımlardan çıkan sesleri notaya döktüğünün farkına vardık. Özel bir çocuk olmasından dolayı nasıl bir eğitim vermemiz konusunda ciddi bir yol kat ettik. Fazla değil birkaç yıl sonra Bager’in çok güzel yerlerden göreceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.

Baba Mehmet Çalışcı ise Türkiye’de 10 binde 1 görülen ve körlüğe neden olan ’Konjenital Glokom’ hastalığı nedeniyle Bager’in göremediğini söyledi. Absolut kulağa sahip olmanın da çok nadir görülen bir yetenek olduğunu hatırlatan Çalışcı, "Bu da bizi bir nebze olsa teselli ediyor. Durumu öğrenen iş adamı Korkmaz beyefendi piyanoyu alıp bize hediye ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bager’in çok güzel bir sloganı var; her zaman diyor ki; ’Ben bu kulaklarla dünyayı yerinden oynatacağım’ ilk zamanlar boş bir söz geliyordu ama şimdi ne demek isteğini anlıyorum. Bager’in büyük hayalleri var. Çok iyi bir piyanist olup, yurt dışında konserler vermek istiyor. Bizde ona güveniyoruz ve ailesi olarak hep yanında olacağız" diye konuştu.