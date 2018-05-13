Görme engellileri anlamak için gözleri kapalı maç yaptılar

KYK İl Müdürlüğünce düzenlenen yılsonu etkinlikleri kapsamında KYK’lı öğrenciler, engellilerin gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek adına gözleri kapalı maç yaptı. Yeni kapalı spor salonunda bir araya gelen öğrenciler, göz bandıyla gözlerini kapatıp özel çıngıraklı topla futbol oynarken, kaleciler ise tek koluyla kaleyi korudu.

Engellilerin zorlu yaşamlarına dikkat çekmek adına düzenlenen maçta, oyuncular bir birlerine çarparak yere düştü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan KYK İl Müdürü Emrullah Güler, Engelliler Haftası nedeniyle bir nebzede olsa engellilerin yaşamış oldukları sıkıntıyı hissetmek ve empatiyle dile getirmek istediklerini söyledi. Dünyanın karanlık iken dış seslerle sadece yönlendirilmek ya da dokunarak hissetmenin farklı bir duygu olduğunu ifade eden Güler, "Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok, hiçbir insan bir başkasından üstün değildir. Burada engelli kardeşlerimizin çektiği sıkıntıyı empati yaparak dile getirmek istedik. KYK sadece barınma ve burs hizmetleri vermiyor, sosyal sorunluluk projeleri, sportifi ve kültürel etkinlikler gibi birçok aktivite yapıyoruz. Bizim önceliğimiz; gençlerimizin topluma, millete hayırlı gençler olmalarıdır" dedi.

MŞÜ öğrencisi Kadir Koçin ise, görme engellileri bir nebzede olsa daha iyi anlamak için gözlerini kapatıp futbol maçı yaptıklarını söyleyerek, “Azda olsa görme engelli kardeşlerimizi anladık. Ne kadar zor bir şey olduğu gördük. Çünkü görmeden top oynamak, gerçekten çok zor bir şey. Maç sırasında arkadaşlarımızla hep çarpışıp düştük" ifadelerini kullandı.