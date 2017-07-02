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02 Temmuz 2017 10:19

GS store tırı Malazgirt’te geldi

Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Galatasaray Store TIR’ı, muş’un Malazgirt ilçesine geldi.

GS store tırı Malazgirt’te geldi

02 Temmuz 2017 10:19


Malazgirt Cumhuriyet Meydanında stant açan tırın, sadece bir gün kalacağı belirtildi. Yeni sezon formalarının ve yeni çıkan ürünlerin yanında kırtasiye malzemelerinin de satışının yapıldığı Galatasaray Store tırını ziyaret eden Galatasaraylılar, kulübe destek olmak için alışveriş yaptı. Galatasaray Store TIR’ı Satış yetkilileri, tüm Galatasaray taraftarlarını alışveriş yapmaya davet etti. "Galatasaraylıyım diyen her taraftarın mutlaka satışı yapılan ürünlerden alması gerekir" diyen yetkililer; "Taraftar kartı olmayan veya yeniletmek isteyen taraftarlarımız da Galatasaray Store TIR’ını ziyaret ederek, kulübümüze destek olmalılar. Malazgirt gibi tarihi bir ilçede bulunmaktan son derece mutluyuz. Galatasaraylılar gereken alakayı gösteriyorlar" dediler.




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