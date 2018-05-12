Gulik otu için İstanbul’da Muş’a geldi

Muş’ta ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan ‘Gulik otu’ toplanmaya başlandı. İstanbul’dan oğluyla birlikte Muş’a gelen Delal Maral, akrabalarıyla birlikte yüksek kesimlere çıkarak Gulik otu topladı. Beraberinde getirdiği torbalara büyük bir zahmetle topladığı Gulik otunu yerleştiren Maral, “İstanbul’da doğal olarak yetişen faydalı, şifalı bitkiler olmadığından dolayı kendi memleketim olan Muş’a geldim. İstanbul’da satılan Gulik otu, güzel değil. Bu nedenle oğlumla birlikte memleketime geldim. Çünkü burada kar var ve dolayısıyla buradaki Gulik otu hem taze hem de tadı bir başkadır” sözlerini kullandı.