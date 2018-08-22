Gurbetteki göçerler yaylada bayramlaştı

Siirt’in Kurtalan ilçesinden koyunlarını otlatmaya getiren göçerler, yaylada kurdukları çadırlarda aileleriyle bayramlaştı. Yaklaşık 20 çadırın kurulduğu yaylada, göçerler bayramın ikinci gününde hayvanların salınmasının ardından birbirleri ile tek tek bayramlaştı. Büyüklerin ellerinin öpüldüğü bayramlaşmada, çocuklara da bayram şekeri dağıtıldı.

Memleketinden kilometrelerce uzak olan dağ başındaki çadırlarda bayramlaşmanın biraz garip geldiğini belirten Cahit Çelik, “Bizim akrabalarımızın büyük bir kısmı Kurtalan’da yaşıyor. Sadece buradakilerle bayramlaşıyoruz. Onun için duygulanıyoruz. Buna rağmen yine mutluyuz” dedi

Yaylada kurdukları çadırlarda ailelerinden uzak bayramlaştıklarını belirten Kasım Çelik ise “Biz burada yaklaşık 60 kişiyiz. Diğer ailelerimiz Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaşıyor. Biz de hayvanlarımızı otlatmak için buraya geldik. Yaklaşık 2,5 ay sonra tekrar memleketimize dönüyoruz. Memleketimizden uzak olduğumuz için buradaki büyüklerimizin elini öptük bayramlaştık” diye konuştu.

Ailelerinden uzak oldukları için bayramda özlem duyduklarını dile getiren Çelik, “Bizim için zor ama bu da yaşantımızın bir parçasıdır. Memlekette uzak olduğumuz için aylarca birbirimizi görmüyoruz. Belki zaman zaman telefonla iletişim sağlıyoruz ama genelde bütün bayramları ailemizden uzak çadırlarda geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının bayramını kutlamak için Siirt’ten geldiğini belirten Zeynep Çelik de, “Yaklaşık 3 aydır annemi, babamı ve kardeşlerimi görmemiştim. Bu nedenle hem onları görmek hem de bayramlarını kutlamak için çocuğumla birlikte Siirt’ten misafir olarak geldim” şeklinde konuştu.