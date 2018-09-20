Güzeltepe mahallesi yeni hizmetlerle buluşuyor

MUŞ (İHA) – Muş'ta 2018 yılı itibari ile mahalle statüsüne geçen Güzeltepe Mahallesi belediye hizmetleri ile güzelleşiyor. Muş Belediyesi, söz konusu mahallede alt ve üst yapı alanındaki eksiklikleri gidermek üzere çalışmalar yapıyor.

Şehrin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla Muş'un gelişimine ivme kazandıran Muş Belediyesi, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak üzere faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye sınırları içerisindeki 17 mahallede projeler uygulayan Muş Belediyesi, kapsamlı hizmet anlayışı ile gönüllere hitap ediyor. Çalışmalarını vatandaşların yoğun olduğu merkez mahallelerle sınırlı tutmayan Muş Belediyesi, şehrin en ücra noktalarına kadar belediye hizmetlerini ulaştırmaya devam ediyor.Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halk oylaması ile geçen yıl mahalle statüsüne geçen Güzeltepe'de alt ve üst yapı çalışmalarını başlattı. Mahallenin Muş-Kulp karayolu üzerindeki giriş yolunu genişletmek üzere gerekli ölçümleri yapan ekipler, stabilize malzemesi sererek üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yolun her iki yakasında buz boru döşemesi yapan ekipler, diğer yandan sathi asfalt kaplama ve kilitli parke taşı döşeme hazırlıklarını yapıyor. Kısa bir sürede tamamlanacak çalışmalarla mahallenin ulaşım konusundaki sorunu giderilmiş olacak.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yoğun bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirterek, hayata geçirilen projelerle Muş'u güzelleştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Bütün mahallelerde çalışmaların olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, “Alt yapı ve üst yapı alanında başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin en ücra noktalarında bile ihtiyaç duyulan bir hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz ile seferber oluyoruz. Muş'u, 17 mahallede uyguladığımız hizmetlerle daha ileri bir seviyeye getirmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah uygulamada olan projelerimizin tamamlanması ile değişim gün yüzüne çıkmış olacak” dedi.

Güzeltepe Mahallesi'nde yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya “Geçtiğimiz yıl vatandaşlarımızın talebi üzerine yapılan halk oylaması ile Güzeltepe, mahalle statüsüne geçti. Bu sene başından itibaren temizlik hizmetlerinin yapıldığı mahallede belediyecilik alanındaki eksikliklerin tespiti yapıldı. Mahalle içindeki yolların yenilenmesi noktasında bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz, mahallenin giriş yolunu genişletmek üzere gerekli çalışmalara başladı. Stabilize malzemesi serilen yolun her iki yanına buz boruları döşenirken, kaldırım ve asfalt hazırlığı da yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanması ile güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Aynı şekilde ulaşımda ciddi bir rahatlama olacak. Bunun yanı sıra bugüne kadar köy statüsünde olan Güzeltepe'de ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.