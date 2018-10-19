Haçlı Gölü'nde 2 bin metrelik ağ ele geçirildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü'nde yasak olmasına rağmen balık avlanmak için kullanılan 2 bin metrelik ağ ele geçirildi.

Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri tarafından Haçlı Gölü'nde yapılan kontrollerde 2 bin metrelik ağ ele geçirildi. Ağ toplanırken, takılı kalan sazanlar ise tekrar göle bırakıldı. Sudan çıkarılan ağ ise, gölün kenarında kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi.

Çalışmaları yakından takip eden Bulanık Tarım ve Orman Müdür Vekili Cem Canol, gölde avlanmanın yasak olduğunu ifade etti. Canol, “Kaçak olarak göletlere atılan ağlar, balık stoklarının yok olmasına neden oluyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz bu tür durumlarda resmi yetkililere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla Haçlı Gölü'ne gelerek çalışma başlattık. Ağları gölden çıkarttık. Çıkarttığımız ağlardaki balıkları göle tekrar bıraktık. Daha sonra da ağları göl kenarında kontrollü bir şekilde yakarak imha ettik. Bizler göletlerdeki balık stoklarının korunması için kaçak avlanma ile mücadeleye devam edeceğiz. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını ve bu tür durumları gözlemlediklerinde resmi görevlilere ihbarda bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Bulanık Tarım ve Orman Müdür Vekili Cem Canol, yörede kaçak avcılığın yaygın olduğunu ifade ederek, "Suda kaçak avla mücadele ediyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için kaçak avcılığın önlenmesi gerekiyor. Vatandaşların bu konuda bilinçli olması gerekir. Yöremiz, kara ve su avcılığı konusunda zengin bir birikime sahip. Kaçak avcılığın önlenmesi için önümüzdeki dönemlerde bilgilendirme toplantıları da yapacağız" diye konuştu.