Bulanık’ta yaz Kur’an kurslarında öğrenim gören çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim ve ilahi dinletisi etkinliği düzenlendi. Bulanık Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile çocukların gönlünü mest etti. Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, çocuklara Kur’an-ı Kerim’i öğreten imamlara teşekkür ederek, “Bugün de bu çocuklarımızın sevincine ortak olmak için böyle bir program düzenlendi. İnşallah, önümüzdeki dönem de bu bilgilerini daha ileriye taşıyacaklar. Bu kursların açılmasında katkısı olanlara, ailelerimize ve gayretlerinden ve emeklerinden dolayı da kurs hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun” şeklinde konuştu. Güneşdoğdu, çocuklarla beraber ilahi okuduktan sonra program son buldu.

Programa Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci, din görevlileri ve çocuklar katıldı.