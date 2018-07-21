Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "Türkiye yedi düvele karşı mücadele ediyor" dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Muş Şube Başkanlığı, 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir’in Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen şube genel kuruluna; HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yakti, HİZMET-İŞ Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkan Hüseyin Tanrıverdi ile çevre illerin şube başkanları ve delegeler, çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurulda konuşma yapan HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, OHAL sonrası için yapılan düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirterek, düzenleme ile valilere verilen yetkilerin gerekli olduğunu söyledi. Arslan, "OHAL’in kaldırılmasından sonra devletin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için valilere yetkiler verildi. Tedbir almazsak terörizme teslim oluruz. Teröristin ismine bakmaksızın mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte, uluslararası sendikal toplantılarda gündeme gelen durum ortadan kalktı. Yeni düzenlemeyle birlikte valilere yetkiler verildi. Devletimizin ve vatandaşın güvenliğini sağlamak için yetkiler verildi. Teröristin ismine bakmaksızın mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Valilere verilen yetkiyi olumlu buluyoruz. Bölgenin normalleşmesi ve barışın sağlanması için çaba sarf etmek gerekiyor" dedi.

"15 Temmuz uluslararası bir işgal girişimidir"

15 Temmuz’un bir işgal girişiminin başlangıcı olduğunu ifade eden Arslan, "15 Temmuz uluslararası bir işgal girişimidir. Bir işgal girişiminin başlangıcıdır. Cumhurbaşkanımızın Erdoğan’ın sokağa çıkın açıklamasından önce biz bütün üyelerimizi meydanlarda toplamaya karar verdik. Teşkilatımızın bir bölümü biçim çağrımızdan önce meydanlardaydı. Şehit verdik. Celalettin İbiş, genel başkan yardımcımız yaralandı. TÜRKSAT’ta iki sendikacı arkadaşımız şehit edildi. Güvenlik görevlimiz yaralandı. Kendi şehitlerimiz için değil 250 şehidimize minnetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un ne anlama geldiğini biliyoruz. Henüz 15 Temmuz’un bütün failleri yakalanamadı, çoğu yurt dışında. İçerideki mücadeleyi dışarıda sürdüremedik. Dışarıda medyayı, üniversiteleri, hocaları teslim alıyorlar, algı operasyonu yürütüyorlar. Sincan’daki yargılamaları takip ediyoruz. Cezaevi önünde açıklamalarda ve desteklerde bulunuyoruz. Toplumla, şehit ve gazilerimizle alay ediyorlar. Bunların bir an önce cezalandırılmaları lazım. Bu ihanet şebekesinin elamanları o kadar profesyonel davranıyorlar ki, tahammül etmek çok zor. Bunlarla mücadele etmeye çalışacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu hainlerin tek derdi Türkiye değil, ümmeti öksüz ve yetim bırakmak. Türkiye ümmetin son kalesidir. Bunlar son kaleyi düşürmek istediler. Bunlarda vicdan, insanlık, ahlak yok. Taşeron örgüt üzerinden tasarlanmış darbe girişimi Cumhurbaşkanımız ve milletimizin iradesiyle püskürtüldü" şeklinde konuştu.

"Kudüs ve Filistin’e destek sendikalar birliği kuruldu"

Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği kurduklarını ifade eden Arslan, "2010 yılında Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği kuruldu. HAK-İŞ olarak bunun başkanlığını yürütüyoruz. Bu görev bizim ve milletimiz için büyük bir onurdur. Bizim başkanlığımız Filistin ve Aksa’nın en çok tartışıldığı döneme denk geldi. Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak bu konuyu gündemde tutuyoruz. Cenevre’de ve Cenevre’nin en önemli meydanında İsrail ve ABD’ye protesto ettik. Filistin ve Kudüs bizim İstanbul, Muş ve Konya’dan farklı değil. O topraklar 400 yıl bize emanet edilmişti. İsrail Devleti İsrail’deki bütün Müslümanları ve diğer dinleri yok sayan bir kanun çıkardı. Yüz yıl önce o topraklara İsrail diye bir millet yoktu. Bugün yani yüz yıl sonra o toprakları işgal etmiş bir İsrail devleti var. Peki bizi o topraklara çağıranlara ne diyeceğiz. Mavi Marmara ile ’one minute’ ile dedik. Bundan sonra Filistin için gür bir ses çıkacaksa bu topraklardan çıkacak. O toprakların emaneti bizim üzerimizdedir. Filistin bir tarihi ve İslami bir sorumluluğumuzdur. Onun için Filistinlilerle dayanışma içinde olmak zorundayız. Onlar bizden para, imkan istemiyorlar, oraları ziyaret etmemizi işitiyorlar" sözlerini kullandı.

"Türkiye yedi düvele karşı mücadele ediyor"

Birlik ve beraberlik mesajları vererek, ülkenin yedi düvele karşı mücadele ettiğini söyleyen Arslan, "Sendikamızın başkanlar kurulunu vize alabilirsek Kudüs’te toplayacağız. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bütün mazlumlar bizden, Cumhurbaşkanımızdan bir şeyler bekliyorlar, bize güveniyorlar. Ümmetin ve yeryüzünün bütün mazlumlarını gözü Türkiye’de. Onun için bu son kaleye sahip çıkalım. Türkiye yedi düvele karşı mücadele ediyor. Mesele Tayyip Erdoğan da değil. Onu yıkarlarsa Türkiye’yi yıkacaklar. Türkiye Türkiye’den ibaret değil. Balkanlar, Afrika bizden bir şeyler bekliyor. Ya gelin kurtarın Bosna’yı, ya alın kurtarın Bosna’yı. HAK-İŞ, yeryüzünün bütün mazlumlarının ağırlığını taşıyan bir örgüttür. Ülkemizin bölgemizin dünyamızın bütün mazlumlarına HAK-İŞ’in borcu var. Bu bizim genel kurul kararımızdır. Biz kendini dünyanın hakimi görenlerden korkarsak mücadele edemeyiz. Taşeron mücadelesini böyle başlattık. Mazlumların duasını alarak zalimlerin zulmünü ortadan kaldıralım diye yola çıktık. Onların ilk defa sendika olmasının yolunu açtık, sonra kadrolu olmaları sağladık. Eksikleri var elbette, bütün taşeronlar için yola çıktık. Sendikanıza sahip çıkmazsanız, birliğinizi, gücünüzü, dayanışmanızı kaybederseniz, kendinizi kapının önünde bulursunuz bir gün. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bunların hepsi HAK-İŞ üyeliğinden geçiyor" diye konuştu.

Ayrıca teşekkürlerini dile getiren Arslan, "Bu bölgede HAK-İŞ’i ve HİZMET-İŞ’i var etme mücadelesi verenlere teşekkür ediyorum. Şubemizin değişik kademelerinde görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Her şeyin zor olduğu bu topraklarda sendikacılığın da zor olduğunun farkındayız. Bütün olumsuzluklara rağmen mücadelemizden vazgeçmedik, bundan sonra da bu topraklardan bağımızı koparmayacağız. Birileri istiyor diye gitmeyeceğiz. Çevre illerdeki mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kadrolu işçi unvanını kazanan bütün çalışanlar kadroları hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında, genel kurulda tek listeyle yapılan seçimlerde mevcut Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile yola devam kararı çıktı.