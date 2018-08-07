Halk Buluşmalarının bu haftaki durağı zafer mahallesi oldu

Her hafta Salı günleri farklı bir mahallede olmak üzere ‘Halk buluşmaları’ toplantıları yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, sorunları vatandaşların ayağına giderek çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Son olarak Zafer Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Asya, yapılan hizmetlerle ilgili onları bilgilendirerek talep ve önerilerini dinledi. Mahalle Muhtarı Buryettin Alkan’ın da hazır bulunduğu toplantıda önemli konular ele alındı. Zafer Mahallesi’ne yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “Alt yapı ve üst yapı alanında Zafer Mahallesinde önemli hizmetler hayata geçirdik. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme çalışmalarımız kapsamında mahallemizin hemen hemen tüm sokaklarındaki hatları yeniledik. Bu çalışmalar sırasında mevcut yollar tamamen tahrip oldu. Zaman zaman bu konuda bizlere şikâyetlerinizi ilettiniz. Biz de alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile bu konuda yaşanan sıkıntıyı gidereceğimizi söyledik. Allah’a şükürler olsun ki geçtiğimiz haftalarda itibaren başlattığımız üst yapı çalışmaları ile mahallenin birçok yolunun asfaltını ve kaldırımı tamamladık. Çalışmalarımız halen devam ediyor. İnşallah bunları yaptıktan sonra sizler de rahat bir nefes almış olacaksınız” dedi.

Zafer Mahallesinin en büyük sorununun ‘Sarı bloklar’ olduğunun farkında olduklarını ve bu konuda ciddi emekler sarf edilerek çalışmalar yaptıklarını mahalle sakinlerine aktaran Başkan Asya, “Göreve başlar başlamaz el attığımız ve üzerinde en fazla çalıştığımız konulardan biri ‘Sarı Bloklar’ın akıbeti oldu. Biz, bu çalışmayı yaparken kendimizi bu bölgelerde yaşayan insanların yerine koyarak aynı zamanda kamu menfaatini de göz ardı etmeden bir planlama yaptık. Aldığımız kararları, yaptığımız çalışmaları sürekli muhtarımızla ve sizlerle paylaştık. Bu bölgede sağlıklı bir yerleşim alanı oluşturulması ve vatandaşların mağdur edilmeden bir ev sahibi olmasını sağlamak için Muş Belediyesi olarak bizlere düşen bütün sorumlulukları yerine getirdik. Hatta diğer kamu kurumlar tarafından yapılması gereken konuları da bizzat takip ederek çözüm üretme noktasında çaba sarf ettim. Geldiğimiz nokta itibari ile önemli bir mesafe kat ettik. İmar planımız sadece Sarı Bloklar bölgesi için 8 kata izin verdik. Şehrin diğer yerlerinde 5+1 kat sınırlaması getirdik. Sarı Bloklar için bu kararı alırken vatandaşlarımızın mağdur olmamasını dikkate aldık. Şu anda ada bazında belirlenen plana göre yapılar yapabilirsiniz. Bu işe ilk el atarken ahdetmiştik. Bu planlamaya göre yapılan ilk yapıda biz kurban keseceğiz. İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Yeşil alan kapasitesinin arttırılası noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Asya, “Malumunuz şehrin genelinde yeşil alan konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. 4 yıl içinde bu alanda başarılı çalışmalar yaptık, güzel alanlar oluşturduk. Zafer Mahallemiz’de de atıl durumda olan yerleri parklara dönüştürerek vatandaşlarımızın düzel vakit geçirmesine öncülük ettik. Salih-Muhlise Çağlayan Cami önündeki alanda Müftü Mehmet Çağlayan Parkını, Lale Caminin yanında Vali Feridun Gültekin Parkını yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadın kardeşlerimizin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için Bilgi Evleri projemizin üçüncüsünü Zafer Mahallesinde yapıyoruz. Yapım aşamasında olan tesisimizi kısa süre sonra hizmete açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında il genelinde yürütülen belediye hizmetleri hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Toplantı, Başkan Asya’nın vatandaşların sorularını yanıtlaması ile sona erdi.