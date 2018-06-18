Hasene aşiretinin önde geleni için mevlit yemeği

İlçenin Hanoğlu köyü mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren Hasene aşiretinin önde geleni Mehmet Ergin için Karakoç köyünde verilen Mevlid-i Şerifi’ne bölgenin kanat önderleri, âlim ve ilim adamları, STK’ların başkan ve temsilcileri, iş adamları ile Ergin ailesinin akraba ve dostları katıldı. Okunan dualara hep birlikte ‘amin’ denildikten sonra taziye evinde yer kalmaması üzerine caminin içinde açılan yer sofralarında da mevlit yemeği verildi.

Misafirlerini tek tek kapıda karşılayan Hasene aşireti büyüklerinden Enver Ergin ve Mehmet Reşat Ergün, büyükleri Mehmet Ergin’in mevlidine katılan herkese teşekkür ettiler.