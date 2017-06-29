Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 15:38

Hasköy emniyetinden duba çalışması

Muş’un Hasköy İlçe Emniyet Amirliğince uygunsuz park yapan araçların önüne geçmek için duba çalışması yapıldı.

Hasköy emniyetinden duba çalışması

29 Haziran 2017 15:38


Hasköy merkezde trafik sorunun önüne geçmek için İlçe Emniyet Amirliği tarafından dubalı yöntem kullanıldı. İlçe merkezinde araçların gelişi güzel park edilmemesi ve trafik kurallarına uyulması için dikilen dubalar trafiği rahatlattı. Duba çalışması hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Amiri Uğur Çalık, yapılan çalışmanın trafik kurallarını riayet edilmesi ve ilçe merkezinde yoğunluğun önlenmesi olduğunu söyledi. İlçe sakinlerinin de durumu olumlu karşıladığını ifade eden Çalık, “İlçe merkezimizde araçların yoğun bir şekilde park edilmesi trafiği olumsuz yönde etkiliyordu. Karayollarından temin ettiğimiz dubalarla bir nebze de olsa gelişi güzel park yasağının önüne geçmiş bulunmaktayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!