Hasköy emniyetinden duba çalışması

Hasköy merkezde trafik sorunun önüne geçmek için İlçe Emniyet Amirliği tarafından dubalı yöntem kullanıldı. İlçe merkezinde araçların gelişi güzel park edilmemesi ve trafik kurallarına uyulması için dikilen dubalar trafiği rahatlattı. Duba çalışması hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Amiri Uğur Çalık, yapılan çalışmanın trafik kurallarını riayet edilmesi ve ilçe merkezinde yoğunluğun önlenmesi olduğunu söyledi. İlçe sakinlerinin de durumu olumlu karşıladığını ifade eden Çalık, “İlçe merkezimizde araçların yoğun bir şekilde park edilmesi trafiği olumsuz yönde etkiliyordu. Karayollarından temin ettiğimiz dubalarla bir nebze de olsa gelişi güzel park yasağının önüne geçmiş bulunmaktayız” dedi.