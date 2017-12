Hasköy HEM, 2017’de 138 kurs açtı

Hasköy HEM, 2017 yılı içerisinde farklı alanlarda açtığı kurslarla vatandaşlara umut kapısı oldu. 2017 yılı içerisinde açılan 138 kursta 619 erkek ve bin 479 bayan kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hasköy HEM Müdürü Veysel Acar, kurslarda hem maddi desteğin, hem de iş imkanı fırsatının sağlandığını söyledi. Aşçılık, giyim üretim teknolojisi ve kuaförlük alanlarında kurslar açıldığını hatırlatan Acar, "Hasköy Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü olarak 2017 yılı kurum için yoğun olmakla beraber ilklerin yaşandığı ve tecrübe edildiği yıl olarak da değerlendirebilir. 2017 yılı birçok alanda kurs açılıp, projelerin hayata geçtiği yıl olmuştur. Bu bağlamda 2017 yılı başında “Değerler Değişiyor, Kadınlar Üretiyor” projesi kapsamında Muş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde İlçemizde bayanlara yönelik aşçılık, giyim üretim teknolojisi ve kuaförlük alanlarında kurslar açılıp, toplamda 45 bayan kursiyerimiz bu kursları başarı ile tamamlamıştır. Kurslar süresince her kursiyerimize günlük 6 Euro maddi destek sağlanmış, kursların bitiminde sonra ise her kurstan 1 öğrencimiz Almanya’ya götürülerek, Avrupa’yı görme ve eğitim gördükleri alanlarda tecrübe edinme fırsatı yakalamıştır. 2017 yılı kurumumuzun Muş İŞ-KUR İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde birçok alanda Kursların başarı ile gerçekleştirdiği yıl olarak da kayda geçmiştir. Aşçı yardımcısı alanında 1 kurs, dokuma Konfeksiyon makineci alanında 1 kurs, kadın giysileri dikimi alanında 1 kurs, PVC doğramacı alanında 1 kurs, bayan kuaförü alanında 2 kurs ve sanayi makinesinde Türk nakışları deseni hazırlama alanında 1 kurs olmak üzere toplamda 7 kurs açılıp, kurslar başarıyla tamamlanmıştır. Bu kurslarda 25 erkek, 130 bayan olmak üzere; toplamda 155 kursiyerimiz eğitim almıştır. Her kursiyerimiz bu kurslar süresince eğitime katıldıkları her gün için 25 TL ücret alarak aile ekonomisine ufak da olsa katkı sağlama imkânı bulmuşlardır." dedi.

619 erkek ve bin 479 bayanın kurslardan yararlandığını ifade eden Acar, "2017 yılını kurslar bakımından genel değerlendirilmesini yaparsak, genel, mesleki ve teknik alanlarında toplamda 138 kurs açılarak, bu kurslarda 619 erkek, bin 479 bayan olmak üzere toplamda 2 bin 98 vatandaşımız eğitim görerek, kursları başarıyla tamamlamıştır. Halkımızın ve bölgemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hemen hemen her alanda kurs açılmıştır. Bu bağlamda; yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları teknolojisi, bahçecilik, giyim üretim teknolojisi, sağlık, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, yiyecek içecek hizmetleri, inşaat teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, müzik ve gösteri sanatları, hasta ve yaşlı hizmetleri, ormancılık, spor, kişisel gelişim ve eğitim, okuma yazma gibi alanlarda çeşitli kurslar başarıyla gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında liselerden mezun öğrencilerimize yönelik açtığımız destekleme ve yetiştirme kurslarımızda üniversitelere hazırlık kursları toplamda 26 öğrencimiz sene boyunca kurslarımızda eğitim görmüştür. kurs süresinde ilçe kaymakamlığımız tarafından yapılan yardımlar sonucunda üniversiteye hazırlık kitap setleri ve deneme sınavları alınarak her öğrencimize dağıtılmış ve haftada 2 defa olmak üzere kurumumuzda deneme sınavları yapılmıştır. bu kurslar neticesinde 13 öğrencimiz çeşitli üniversitelere yerleşerek, emeğimizin karşılığı ödemişlerdir" diye konuştu.

Kurslar dışında açık öğretim lise ve ortaokul kayıtları kapsamında 208 öğrencinin eğitime katkıda bulunduklarını hatırlatan Acar, "2017 yılında Açık Öğretim Lisesine toplamda 193 kişi, açık öğretim ortaokuluna ise 15 öğrenci kaydı yapılarak, eğitime açık öğretim ortamında devam etmelerine imkan sağladık. Bu alanlarda kurumumuza bağlı olarak açık öğretim lisesi seviyesinde toplamda bin 109 öğrencimiz bulunurken, açık öğretim ortaokulu alanında ise toplamda 417 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin tüm iş ve işlemleri kurumumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki, tüm bu başarılar uyumlu bir ekibin çalışması ile mümkündür. Bu anlamda desteklerini her zaman bizlere cömertçe sunan ve kurumumuza her daim çeşitli katkılarda bulunan İlçe Kaymakamımız Ahmet Özkan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize ve çalışanlarına, burada adına saymakla bitiremeyeceğim tüm kurum amirleri ve okul yöneticilerine, bilhassa çalışma arkadaşlarıma ve kurumumuzun tüm öğretmenleri ile çalışanlarına teşekkür ederken, 2018 yılının bizlere, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimden dilerim" ifadelerini kullandı.