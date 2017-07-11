AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Hasköy ilçesine büyük bir yatırım kazandırdığını söyledi. Bakan Soylu’nun her zaman Hasköy ilçesinin yanında olduğunu hatırlatan Başkan Özen, “Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, Ramazan ayında ilçemizde verdiği sözü bugün yerine getirerek bizleri çok sevindirmiştir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve İlçe Kaymakamımız Ahmet Özkan Bey ile birlikte ziyaret ettik. Kendisi de sağ olsun bizimle yakından ilgilenerek misafirperverlik gösterdi. İlçemize kazandırılan hükümet konağı ve belediye hizmet binamız çok kapsamlı proje olarak programa alındı. Belediye hizmet binamızın içerisinde konferans, toplantı salonu ve günümüz şartlarına uygun odalar yer alacak. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde bu yatırımların ilçemizde hayata geçmesini bekliyoruz. Bu kapsamda öncelikle hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, AK Parti Muş Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’e ve İlçe Kaymakamımız Ahmet Özkan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.