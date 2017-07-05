Hasköy Kaymakamlığına iş makinesi

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince Hasköy Kaymakamlığına tahsis edilen iş makinesi, ilçe halkını sevindirdi. İlçelerde özel idare şantiyelerinin bulunduğunu ifade eden Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Hasköy ilçesine verilen iş makinesiyle şantiye sorunun bir nebze de olsa ortadan kalktığını söyledi. Muş Valiliği ile yapılan görüşmeler neticesinde İl Özel İdaresinin katkılarıyla ilçeye bir iş makinesi kazandırıldığını ve köylerdeki işlerinin görüldüğünü kaydeden Özkan, “Öncelikle bu iş makinesinin ilçemize kazandırılması büyük bir sorunu ortadan kaldırdı. En ufak bir işimiz olduğu zaman, bu işi çözmek günlerimizi alabiliyordu. Şu anda bu durumu aşmayı başardık. Köylerde ihtiyaç olduğu durumda iş makinemizi oraya yönlendiriyoruz. Bu durumda işleri görülen vatandaşlarımızda çok memnun kalıyorlar. Özellikle kış aylarında yol açma çalışmasında iş makinesine büyük iş düşecek. Malum bölgemizde kış ayları çetin bir şekilde geçiyor. Acil durumlarda hasta olan vatandaşlarımız ve mağdur olan kişilere yardımcı olmaya çalışacağız. Şu anda da köylerde devam eden çalışmalarda bu makinemizi köylü kardeşlerimizin hizmetine veriyoruz. Bu kapsamda bu iş makinesinin ilçemize kazandırılmasında büyük emek sarf eden Ordu Valiliği görevine atanan Vali Seddar Yavuz’a ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür’e teşekkür ederim” dedi.

İş makinesi hizmetinden yararlanan köylüler ise, böyle bir hizmetin ilçeye kazandırmasından çok memnun olduklarını söylediler. Böyle bir hizmette geç bile kalındığını ifade eden köy sakinleri, “İlçemizin bu gibi hizmetlere ihtiyacı var. Sağ olsun Kaymakamımız Ahmet Özkan’ın girişimleriyle ilçemiz bir iş makinesine kavuştu. Köylerimizde herhangi bir işimizde iş makinesinin olmaması büyük zorluklara yol açıyordu. Şu anda bu sıkıntıları aşmış bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.