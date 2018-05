Hasköy’de ‘Bilim Fuarı’ açılışı

Pansiyon yemekhanesinde düzenlenen açılışa; İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, Said Nursi İHO Müdürü Yakup Atış, kamu kurum amirleri, okul müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK Bilim Fuarında büyük beğeni topladı. Sergilenen eserlerin tanıtım ve sunumunu yapan öğrenciler, davetlilere bilgiler verdi.

Fuarı gezen ve projelerle yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğrencilerin çok başarılı projeler geliştirdiğini ve böylelikle hem akademik hem de bilimsel çalışmaların yapıldığını söyledi. İmam hatip okullarında güzel çalışmaların yapıldığına dikkat çeken İlci, "Bugün Hasköy ilçemizde Sait Nursi Anadolu İmam Hatip Ortaokulumuzda öğrencilerimizin TUBİTAK Bilim Fuarı sergisini açmak üzere buradayız. Öğrencilerimizin bilimsel deneylerle birlikte birçok çalışmayı ortaya koyduklarını gördük. Öğrencilerimizin ne kadar yetenekli, ne kadar çalışkan, ne kadar gayretli olduklarını burada gördük. Ben bu çalışmalara katkı veren öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, ailelerine teşekkür ediyorum. İmam hatip ortaokulumuzda ve lisemizde birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını gördük. Öğrencilerimizi kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Bu okullarımızın her gün niteliğinin arttığı, her gün bilimsel ve akademik çalışmaları birlikte yürüttüğü, imam hatip ortaokullarımızda da akademik çalışmanın yanında bilimsel çalışmanın da yapıldığını burada görmüş olduk. Gayret gösteren, emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu çalışmayı ortaya koyduktan sonra imam hatip okullarımıza olan ilgi, alaka ve tercih edilme oranları gerçekten çok çok fazla. Birçok velimizde ’benim çocuğum böyle bir okulda okusun’ diyor. Tam bir bilim yuvası, tam ilim, irfan yuvası. Her yönü ile öğrencilerimize, ailelerimize tavsiye edebileceğimiz bir okulumuz. Dolayısıyla burada okuyan öğrencilerimiz hem maddi anlamda hem de manevi anlamda kendilerini geliştiren bireyler oluyorlar. Bu okullarımızda okuyan öğrencilerimizin diploması 2 işe yarıyor; 1 üniversiteye geçebilmek, ikincisi de hayatta hemen meslek sahibi olabilme anlamında da bir farka sahiptir. Bundan dolayı da biz öğrencilerimize bu okulları özellikle tavsiye ediyoruz ve okumalarını istiyoruz" dedi.

Said Nursi İHO Müdürü Yakup Atış ise, öğrencilerin her konuda kendilerini geliştirdiğini ve hazırlanan projelerin tanıtımının yapıldığını belirterek, "Burada amacımız öğrencilerinin ufuklarını daha ilerilere taşımak ve daha iyi noktalara getirmek. Bu kapsamda öğrencilerimiz gün geçtikte kendilerini daha çok geliştiriyor ve yeni icatlar çıkarıyor. Bu durum biz eğitimcileri mutlu ediyor. Buraya teşrif ederek bizlerin mutluluğuna ortak olan milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.