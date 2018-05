Hasköy’de ’Hoş Geldin Bebek’ projesi

Hasköy’e bağlı Eşmepır köyünde ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında doğum yapan 2 kadına, bebekler için hazırlanan bohçalar hediye edildi. Dünyaya yeni gelen bebekler için hazırlanan hediye paketlerini aileleri ziyaret ederek teslim eden Hasköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Belgen Uçar, 2017 yılından beri proje kapsamında yeni doğum yapan kadınlara hediye paketi dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Her ay sonunda nüfus müdürlüğünden doğum yapan aileleri tespit ettiklerini dile getiren Uçar, "Proje kapsamında her ay doğum yapan aileleri ziyaret ederek, bebek paketi dağıtıyoruz. Paketin içinde bir bebeğin ihtiyacı olan her türlü malzeme bulunmaktadır. Projemiz 2017 yılında başladı ve devam ediyor. Bu ayda Eşmepınar köyüne geldik ve burada yeni doğum yapan biri kız bir de erkek bebeğimize hediye paketi verdik. Dünyaya gelen çocuklar için kız olsun, erkek olsun cinsiyetlerine göre ihtiyaçlarını alıyoruz. Çocukların gelecekte sağlıklı olması için herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ailelere yardım dağıtıyoruz" dedi.

5. kez doğum yapan ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Faime Şensoy ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devletin bu tür ziyaretlerinin kendilerini son derece mutlu ettiğini, katkı yapanlara minnettar olduğunu ifade etti.