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12 Ağustos 2018 16:37

Hasköy’de ‘Malazgirt Zaferi’ konulu toplantı

Muş’un Hasköy Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında, Malazgirt Zaferi’nin 947.

Hasköy’de ‘Malazgirt Zaferi’ konulu toplantı

12 Ağustos 2018 16:37

yıldönümü dolayısıyla toplantı gerçekleştirildi


Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özel, İlçe Müftüsü Hasan Dinç, köy ve mahalle muhtarları ve imamlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, Malazgirt Zaferi’yle birlikte Anadolu’da yeni bir anlayışın hakim olduğunu söyledi. Asırlar boyunca devam edecek olan barış, kardeşlik ve hoşgörü medeniyetinin temellerinin atıldığını ifade eden Kaymakam Karakurt, “1071’de Anadolu topraklarına ekilen barış ve hoşgörü tohumları yeşererek bütün coğrafyayı kaplamış ve bu coğrafyada yaşayan bütün insanlara barış, sevgi ve hoşgörü temelinde ortak yaşama kültürünü yerleştirmiştir. O gün ortaya konan ruh, o gün yeşeren yüksek idealler, asırlar boyunca her zorlukta, her mücadelede olduğu gibi İstiklal Savaşımızda, Çanakkale’de ve ülkemizi bölmeye kalkan hain bölücülerle yapılan mücadelede bize ilham vermiş, bu toprakların vatanımız olarak payidar kalmasını sağlamıştır. Bu nedenle 26 Ağustos’ta Malazgirt ilçemizde yapılacak ve Cumhurbaşkanımızın da katılacağı törenlere ilçe halkı olarak bu zaferin onurunu yaşamak için Malazgirt ilçemizde yapılacak törene katılmamız önem arz etmektedir. Bu vesile ile kaymakamınız olarak Türk tarihinde en büyük gurur kaynaklarından biri olan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü etkinliklerine katılmanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.


Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.




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