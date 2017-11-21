Hastane bahçesinde sonbahar temizliği

Malazgirt Devlet Hastanesine bağlı temizlik firması çalışanları, Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları’nın talimatı üzerine temizlik çalışmalarına hız verdiler. Hastane giriş ve çıkışları ile çevrelerinde bulunan ağaçlardan dökülen yaprakların temizlendiğini ifade eden Hüseyin Haydaroğulları, "Hastanemizin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Daha temiz bir hastane için çalışmalarımız devam edecek. Hastane bahçemizde biriken ağaç yaprakları görüntü kirliği oluşturuyordu. Her yıl sonbahar aylarında bu rutin temizliği yapıyoruz. Hastane bahçemizdeki yaprakları temizlemediğimiz zaman, yağan karın altında kalıp çürüyorlar ve bahar aylarında çok kötü bir çamur görüntüsü kalıyor. Bizde bunun önüne geçmek için bu temizliği her yıl yapıyoruz” dedi.

Hasta yakınları ve hastalar ise, yapılan temizlik çalışmalarının memnuniyet verici bir durum olduğunu belirttiler.