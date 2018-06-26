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26 Haziran 2018 09:13

Hayalini kurduğu mezuniyet 54 yaşında gerçekleşti

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde okuyan 54 yaşındaki Bulanıklı Erdoğan Keleş okulu dördüncülükle bitirdi.

Hayalini kurduğu mezuniyet 54 yaşında gerçekleşti

26 Haziran 2018 09:13


1964 yılında Bulanık’ın Kotanlı Köyünde doğan ve Bulanık Devlet Hastanesinde memur olarak çalışan Erdoğan Keleş, yıllardır üniversite okumak istediğini ve bu hayalinin 2 yıl önce gerçekleştiğini söyledi. Bir üniversite diplomasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten ve okumanın yaşı olmadığını dile getiren Keleş, “Hocalarımızın güzel eğitimleri için teşekkür ediyorum. Başarı elde edemezsek de dördüncü bitirdim. Gençlere önerim şu; eğitim ve okumak sınırsız bir süreçtir, kendilerini sürekli eğitime versinler, geleceğin, ufkun aynası eğitimdir. Bizi destekleyen bütün hocalarımıza, aileme herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımın ayrı ayrı bende yerleri mevcuttur, emekleri bende çoktur. Bugün de mezuniyet sevincini yaşadım. Çok mutluyum” diye konuştu.




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