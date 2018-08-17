Hayır Çarşısı’nda bayram hareketliliği

Haftada beş gün açık olan çarşıda, her yaştan insan birçok ünlü firmaya ait kıyafeti alabiliyor. Kurban Bayramı’na kısa süre kala Hayır Çarşısı’na her gün ortalama 60’a yakın ihtiyaç sahibi gelerek ihtiyacı olan giysileri alıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla aralıksız çalıştıklarını ifade eden Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Vakfı personeli Adem Akıcı, “Sosyal yardımlaşma kapsamında kaymakamlık ve belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giyim yardımı yapıp, bayram ihtiyaçlarını karşıladık. Yardımsever insanlarımızın da destek olduğu Hayır Çarşımız, vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü” diye konuştu.

Hayır Çarşısı’nda, hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen her türlü çocuk, erkek ve kadın giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hayır Çarşısı’nda çocuklarının bayramlık ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlardan Mahsum Al ise, “Çocuklarımızın bayramlık ihtiyaçlarını Hayır Çarşısı’ndan karşıladık. Böylesi hayırlı etkinlikler memnuniyet verici. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımız burada ihtiyaçlarını gideriyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu.