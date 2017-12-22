Hayırsever aileden ambulans bağışı

Almanya’nın Giessen kentinde yaşayan Yaz ailesinin 15 yaşındaki oğulları Altay Hasan Yaz, 2013 yılında rahatsızlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine ailenin ikamet ettiği eve gelen sağlık görevlileri Altay Hasan Yaz’ı ambulansla hastaneye götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan Altay Hasan Yaz’ın anne ve babası bundan etkilenerek Türkiye’ye ambulans hibe etmeye karar verdi.

İlgili kurumlarla irtibata geçen Semih Yaz ve Hülay Hasan Yaz, ambulans hibesi için Muş’u seçti. Aldıkları ambulansı Muş’a gönderen Semih ve Hülay Hasan Yaz, bugün 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüne giderek ambulansı hibe ettiler. Burada aileye teşekkür belgesi veren il Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, Muş’ta bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkoğlu, "Sağ olsunlar Semih Yaz beyefendi ile eşleri Hülay Hasan Yaz hanımefendi sayesinde Muş’a hibe edilen ambulans ile hizmete devam edeceğiz. İnşallah diğer hayırsever vatandaşlarımıza da örnek olurlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürü olarak şahsım, kurumum ve Muş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı hizmetlerde ambulanslarını da kullanacağız. Her kullanışımızda da kendilerini anacağız” dedi.

Hayırsever vatandaş Semih Yaz ise Almanya’da çocuklarının rahatsızlığından etkilendiklerini belirterek, "Almanya’da ufak çocuğumuzun belli bir süre önce rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlıkta çocuğumuz ambulans sayesinde hastaneye yetiştirip, hayatı kurtarıldı. O zamandan beri bu bağış işi aklımızdaydı. Senelerden beri bir yer arıyorduk, nasip Muş’aymış. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah" diye konuştu.

Anne Hülay Hasan Yaz da çocuklarının ambulansla hayata tutunduğunu ifade ederek, "Oğlum bundan birkaç yıl önce ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Erken gelen ambulans sayesinde hayata tutundu, yaşadı. Benim oğlum şu anda yaşıyor. Biz bu ambulansı bağışladık ki oğlum gibi diğer çocuklar da yaşasınlar diye. Muşlu çocuklar da yaşasın, diğer illerde de çocuklarımız yaşasın. O yüzden herkesi buradan böyle bağışlar yapmaya davet ediyorum. Çocuklarımız geleceğimiz, geleceğimiz için lütfen bağış yapın. İnsanlara yardım edin" ifadelerini kullandı.