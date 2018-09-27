Hayırsever iş adamından 1071 Malazgirt Spora destek

İstanbul'un Beylükdüzü ilçesinde faaliyet gösteren hayırsever iş adamı Ayhan Sarıyıldız, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spora forma desteği verdi.

İstanbul'da ikamet eden Malazgirtli iş adamı Ayhan Sarıyıldız, 1071 Malazgirt Spor'a destek vererek, sponsor olduğunu açıkladı. Muşlu ve Malazgirtli iş adamlarının amatör spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini ifade eden Sarıyıldız, "Ben kendim doğma büyüme Malazgirtliyim. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Çok şükür işlerim burada çok iyi. Bende ilçemin tek amatör spor kulübü olan 1071 Malazgirt Spora yardım etmeyi, sponsor olmayı kendime borç bildim. Spor, siyaset ötesi bir şey. Amatör kulüpler de siyasete alet edilmeden, marka amaçlı kullanılmadan büyümelidir. Bize böyle bir talep geldiğinde, biz de hiç düşünmeden tamam dedik. Tarihi ilçemde yaşayan gençler, bizim geleceğimiz. Bu gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için elimden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırım. İlk etapta tarihi öneme sahip olan ilçe takımıma 2 takım olmak üzere yaklaşık 50 adet forma yaptırdım. Daha sonra Allah'ın izniyle 1071 Malazgirt Sporumuza destek olmaya devam edeceğim. Yeter ki onlar bu formalarla başarılı olsunlar" dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, Sportif Direktör Kasım Bölüm ve antrenörler Doğan Tali ve Çiğdem Kılıç ise, hayırsever iş adamına teşekkür ederek, "Hayırsever iş adamımız Ayhan Sarıyıldız, kulübümüzün sporcularının yüzünü güldürdü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle hayırsever iş adamlarımız oldukça, takımımızın sırtı yere gelmeyecektir” diye konuştular.